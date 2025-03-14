Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 32
23 Min.Ab 12

Fleischermeister Rolf (45) hat es nicht leicht. Seine Bio-Metzgerei verliert Kundschaft an Billig-Discounter. Seine Tochter Julia (19) und ihr Freund Yannick (21), überzeugte Vegetarier, protestieren regelmäßig vor der Metzgerei. Außerdem versucht die skrupellose Maklerin Bettina Ohlshausen (42), das Ladengeschäft aufzukaufen. Als Rolf glaubt, es könnte nicht mehr schlimmer kommen, findet ein Lebensmittelkontrolleur bedrohliche Keime in seiner Bio-Ware.

SAT.1
