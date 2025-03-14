Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 4Folge 33
24 Min.Ab 12

Angela ist seit 20 Jahren glücklich mit ihrem Mann Ralf verheiratet. Doch plötzlich benimmt sich ihr Göttergatte mehr als unverschämt. Er lässt sich von einer jungen Blondine vor der Haustür absetzen und verabschiedet diese überschwänglich. Auch heimliche Telefonate mit einer anderen Frau lassen Angela zunehmend skeptisch werden. Sie fordert Erklärungen, aber Ralf rettet sich in Ausreden! Die Hausfrau befürchtet, dass dies der Anfang vom Ende ist.

