SAT.1Staffel 4Folge 78
24 Min.Ab 12

Zwar liebt Elke ihren Job in einer Wäscherei, doch Chefin Larissa kennt nur ein Ziel: Elke muss weg! Der Grund: krankhafte Eifersucht. Da sich Elke und Wäscherei-Chef Armin gut verstehen, ist Larissa überzeugt, dass da mehr läuft zwischen ihrem Mann und der Angestellten. Für Elke der reinste Spießrutenlauf. Und dann geschieht in der Wäscherei Merkwürdiges: der Waschraum wird verwüstet, Kleider verschwinden und ein nicht ausgeschaltetes Bügeleisen führt fast zur Brandkatastrophe.

