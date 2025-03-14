Mein dunkles Geheimnis
Folge 85: Eine Frau für meinen Bruder
24 Min.Ab 12
Als Kosmetikerin Andrea (38) mitbekommt, wie ihr verwitweter Bruder Thorsten (42) den Freund seiner Tochter Valerie (17) aus dem Haus wirft, beschließt sie zu handeln. Nach dem Motto 'eine Frau für meinen Bruder' versucht Andrea gemeinsam mit Nichte Valerie, den Schornsteinfeger zu verkuppeln. Thorsten soll davon nichts mitbekommen, daher inszenieren die Frauen "zufällige" Treffen an den verschiedensten Orten. Doch Thorstens Flirtvermögen scheint etwas eingerostet ...
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1