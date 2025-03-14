Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Erbe mit Hindernissen

SAT.1Staffel 5Folge 112
Erbe mit Hindernissen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 112: Erbe mit Hindernissen

24 Min.Ab 12

Gemeinsam mit ihrer Freundin Tanja will Beate in einem geerbten Haus auf dem Land eine Pension eröffnen. Doch zum Empfang hat jemand Drohbotschaften im Haus hinterlassen und Jauche ins Wohnzimmer gekippt. Gleich in der ersten Nacht geistert jemand im Haus herum und der Strom fällt aus. Dann wird den Frauen vorgegaukelt, dass das Gebälk vom Holzbock befallen ist. Wer hat es auf das Gebäude abgesehen?

