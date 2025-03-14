Mein dunkles Geheimnis
Folge 121: Amnesie
23 Min.Ab 12
Um ein Haar hätte Charlotte einen orientierungslosen jungen Mann angefahren. Der Fremde kann sich nicht einmal mehr an seinen Namen erinnern. Die 33-jährige Fotografin macht sich mit dem Mann ohne Namen auf die Suche nach seiner Identität. Im sozialen Netzwerk wird Charlotte fündig. Ein Barbesitzer postet, dass der Unbekannte jeden Freitag mit seiner Freundin zu ihm kommt.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1