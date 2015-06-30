Ein guter Manager ist die halbe MieteJetzt kostenlos streamen
Mein (fast) perfektes Verbrechen
Folge 13: Ein guter Manager ist die halbe Miete
44 Min.Folge vom 30.06.2015Ab 12
Jonathan Roda ist ein Ganove, der schon viele Leute um ihr Geld gebracht hat. Er gibt sich als Musikproduzent oder Modelscout aus, will große Karriereträume gegen Vorkasse ermöglichen und plündert dann die Konten seiner Opfer. Eines Abends macht er sich in einer Bar an die hübsche Lacy heran, um sie zu einer Modelkarriere zu überreden. Da ihre misstrauische Mutter Rae daneben steht, umgarnt er zunächst sie: Er überredet die frisch geschiedene Frau, ihre Ersparnisse in ein getürktes Immobiliengeschäft zu stecken. Doch als sich Jonathan mit ihren 60.000 Dollar aus dem Staub macht, startet Rae eine mörderische Jagd auf den Betrüger.
Mein (fast) perfektes Verbrechen
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.