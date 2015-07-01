Staffel 5Folge 14vom 01.07.2015
In diesem Special von “Mein (fast) perfektes Verbrechen“ macht die Polizei Jagd auf drei flüchtige Frauen, die einiges auf dem Kerbholz haben und vor keiner Gewalttat zurückschrecken: Kaysie Dudley, die unter dem schlechten Einfluss ihrer manipulativen Mutter steht, hat eine alte Witwe ausgeraubt und ermordet. Brenda Wynn, eine Drogendealerin mit äußerst hitzigem Temperament, fordert von ihren Leuten absolute Loyalität. Als sie einer ihrer Männer hintergeht, startet Brenda einen Rachefeldzug. Juanita Liebman will ihren Freund beeindrucken und beteiligt sich an einem brutalen Verbrechen, das einen völlig unschuldigen Mann das Leben kostet.
