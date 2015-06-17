Schall & RauchJetzt kostenlos streamen
Mein (fast) perfektes Verbrechen
Folge 3: Schall & Rauch
Jerry Wright ist ein liebevoller Familienvater und Ehemann, bis ihn seine Frau verlässt. Von da an geht es mit ihm bergab: Jerry betäubt seinen Schmerz mit Alkohol und Drogen. Um seinen Crystal Meth-Bedarf zu decken, lernt er, wie man das gefährliche Rauschmittel selbst herstellen kann und baut in den Hügeln von Tennessee ein einträgliches Drogenlabor auf. Doch eines Tages explodiert das ganze Gebäude. Jerry gerät mit seinem Partner in heftigen Streit, bringt den Mann um, verbrennt die Leiche und flieht. Doch die Polizei nimmt schnell Jerrys Fährte auf und startet eine unglaubliche Jagd quer durchs Land. Wird Jerry Wright aufgeben oder im Kugelhagel sterben?
