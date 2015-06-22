UrlaubsgrüßeJetzt kostenlos streamen
Mein (fast) perfektes Verbrechen
Folge 6: Urlaubsgrüße
Serieneinbrecher William Alderman, seine Freundin Christine und die dreijährige Tochter Emily reisen seit Monaten durch Texas. Um sich über Wasser zu halten, brechen sie in Häuser ein, rauben Leute aus und benutzen für ihre kriminellen Machenschaften sogar das Kind. Nach weiteren Beutezügen in Idaho, wo sie Feriendomizile plündern, fahren die drei nach Florida. Hier wollen sie einen wohlhabenden Freund der Familie bestehlen, doch der Coup misslingt. Jetzt haben William und Christine auch noch einen Mord auf dem Gewissen. Die Polizei heftet sich dem Pärchen an die Fersen. Doch wenn man Verbrecher auf der Flucht in die Enge treibt, sind sie besonders gefährlich.
