Staffel 5Folge 7vom 23.06.2015
Mein (fast) perfektes Verbrechen
Folge 7: Karibikträume
44 Min.Folge vom 23.06.2015Ab 12
Tagsüber ist David Harden ein freundlicher Versicherungskaufmann, der in Anzug und blütenweißem Hemd seiner geregelten Arbeit nachgeht. Aber nach Feierabend legt er die Krawatte ab: Sobald die Nacht hereinbricht, mutiert David zum Partylöwen und Kleinkriminellen. Doch Hardens hoher Drogenkonsum bringt ihn dazu, einträglichere, aber auch riskantere Verbrechen zu begehen, die ihn schließlich ins Gefängnis bringen. Wieder auf freiem Fuß reist er mit seiner neuen Freundin nach Costa Rica, wo er ein Gästehaus eröffnen will. Als sein Traum zerplatzt, gerät David Harden erneut auf die schiefe Bahn und führt ein riskantes Leben auf der Flucht.
Genre:Crime, Thriller, Biography, Drama, History
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.