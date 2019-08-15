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Mein Haus am Strand

Haus mit Bootslift

HGTVFolge vom 15.08.2019
Haus mit Bootslift

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Mein Haus am Strand

Folge vom 15.08.2019: Haus mit Bootslift

42 Min.Folge vom 15.08.2019

Mike, Mariellen und ihre beiden Söhne fahren seit Jahren nach Galveston in den Urlaub. Jetzt sind sie bereit für ihr eigenes Strandhaus! Die Maklerin Barbara Zimmerman zeigt der Familie ein Objekt mit einem Bootslift und direktem Strandzugang. Mike renoviert alles selbst und beginnt mit einer modernisierten Küche, einer Gästesuite und Außendusche. Doch das Projekt wird größer als geplant.

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