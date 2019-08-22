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Mein Haus am Strand

Outer Banks, North Carolina

HGTVFolge vom 22.08.2019
Outer Banks, North Carolina

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Mein Haus am Strand

Folge vom 22.08.2019: Outer Banks, North Carolina

42 Min.Folge vom 22.08.2019

Audra und Jason wohnen seit Jahren zur Miete in North Carolinas Outer Banks. Jetzt kaufen sie ihr erstes eigenes Haus. Sie wollen die Küche herausreißen, den Grundriss offener gestalten und das Spielezimmer updaten. Möglicherweise müssen die beiden selbst Hand anlegen oder ihre Ansprüche zurückschrauben.

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