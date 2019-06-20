Mein Haus am Strand
Folge vom 20.06.2019: Renovierung in Myrtle Beach
42 Min.Folge vom 20.06.2019
In seiner Kindheit verbrachte Brad jeden Sommer in North Myrtle Beach, South Carolina. Um seiner Familie das gleiche zu ermöglichen, findet er mit der Hilfe des lokalen Maklers Jason Moore die passende Ferienwohnung. Da sich die Familie eine neue Küche, ein neues Wohn- und Schlafzimmer wünscht, beginnt jetzt die große Renovierung - mit allerlei Herausforderungen.
