Mein Haus am Strand
Folge vom 11.07.2019: Ein ungeschliffener Diamant
42 Min.Folge vom 11.07.2019
Jim und Sarah sind auf der Suche nach einem Rohdiamanten in Fripp Island, South Carolina. Sie finden eine Immobilie mit atemberaubenden Meerblick und beginnen mit der Renovierung. Sie bauen eine neue Küche ein, wollen die Fenster vergrößern und einige Wände herausreißen. Dabei stoßen sie auf einige lustige - und nicht so lustige - Entdeckungen.
