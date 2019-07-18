Folge vom 18.07.2019
Wurzeln schlagen in St. Pete BeachJetzt kostenlos streamen
Mein Haus am Strand
Folge vom 18.07.2019: Wurzeln schlagen in St. Pete Beach
42 Min.Folge vom 18.07.2019
Steve und Stacie sind gerade erst nach St. Pete Beach, Florida, gezogen. Hier wollen sie ihre Wurzeln schlagen. Das perfekte Zuhause am Strand ist schnell gefunden, allerdings braucht es einiges an Renovierungsarbeit: Ein neuer Außenbereich mit Küche und Terrasse, eine Master Suite und eine neue Garage mit Werkstatt. Sie erkennen schnell, dass das Budget zu knapp ist.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.