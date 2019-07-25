Mein Haus am Strand
Folge vom 25.07.2019: Texanische Großfamilie
42 Min.Folge vom 25.07.2019
Die Texaner Fallon und Mark Jennings sind auf der Suche nach dem perfekten Haus am Wasser auf North Padre Island. Mit ihren vier Kindern im Gepäck und ihren Jobs als Immobilienmakler und Bauunternehmer, sind sie optimistisch, ein Haus zu finden und es dank ihrer Expertise schnell zu renovieren. Allerdings erkennen die beiden schnell, dass es nicht so einfach ist, auf einer Baustelle zu leben.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
