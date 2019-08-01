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Mein Haus am Strand

Crystal Beach, Texas

HGTVFolge vom 01.08.2019
Crystal Beach, Texas

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Mein Haus am Strand

Folge vom 01.08.2019: Crystal Beach, Texas

42 Min.Folge vom 01.08.2019

Anthony ist ein Haus-Flipping-Profi, doch diesmal geht es um ein Ferienhaus für sich und seine Frau Amanda. Sie finden eine renovierungsbedürftige Immobilie in Crystal Beach, Texas, nur eine Fährfahrt von ihrem Zuhause entfernt. Doch die eingeplanten 55.000 Dollar für die Umgestaltung reichen nicht aus. Sie brauchen eine neue Küche, ein neues Bad und Mastersuite.

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