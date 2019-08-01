Mein Haus am Strand
Folge vom 01.08.2019: Crystal Beach, Texas
42 Min.Folge vom 01.08.2019
Anthony ist ein Haus-Flipping-Profi, doch diesmal geht es um ein Ferienhaus für sich und seine Frau Amanda. Sie finden eine renovierungsbedürftige Immobilie in Crystal Beach, Texas, nur eine Fährfahrt von ihrem Zuhause entfernt. Doch die eingeplanten 55.000 Dollar für die Umgestaltung reichen nicht aus. Sie brauchen eine neue Küche, ein neues Bad und Mastersuite.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.