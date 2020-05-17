Mein Haus am Strand
Folge vom 17.05.2020: Geheimtipp Gulf Shores
42 Min.Folge vom 17.05.2020
Im beliebten Urlaubsort Gulf Shores in Alabama suchen Brad und Jackie nach dem Traumhaus, von dem sie immer geträumt haben. Sie finden ein Schnäppchen, dass dringend renoviert werden muss. Ihr Budget ist knapp und die Liste der Umbauten lang. Schaffen sie es trotzdem, aus dem Haus ein perfektes Zuhause zu machen?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.