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Mein Haus am Strand

Strandglück für die ganze Familie

HGTVFolge vom 24.05.2020
Strandglück für die ganze Familie

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Mein Haus am Strand

Folge vom 24.05.2020: Strandglück für die ganze Familie

42 Min.Folge vom 24.05.2020

Eine junge Familie und ihre Großmutter suchen nach einem schönen Familienhaus in der Küstengemeinde Anna Maria Island in Florida. Sie träumen von einem Pool und genügend Zimmer, doch ihr Budget ist klein. Werden sie es schaffen, ihr renovierungsbedürftiges Haus in die perfekte Strandoase zu verwandeln?

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