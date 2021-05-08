Mein Haus am Strand
Folge vom 08.05.2021: Ein Stück Geschichte
42 Min.Folge vom 08.05.2021
Karyn und Brian suchen Beach-Feeling für wenig Geld: In der wunderschönen Gegend Grays Harbour County im Bundesstaat Washington suchen die beiden für sich und ihre beiden Kinder ein größeres Haus, in dem sie für immer bleiben können. Brian ist leidenschaftlicher Angler und träumt schon lange von einem Leben am Wasser. Und auch Karyn freut sich auf die Nähe zum Strand. Mit ihrem Makler Mike finden sie ein charmantes Schnäppchen in perfekter Lage. Das Manko: Es muss komplett renoviert und modernisiert werden. Um Geld zu sparen, planen sie die meisten Renovierungsarbeiten selbst in Angriff zu nehmen. Doch unvorhergesehene Probleme und ihr knappes Budget legen der Familie auf dem Weg zum Traumhaus am Strand Steine in den Weg.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.