Mein Haus am Strand
Folge vom 29.05.2021: Traumhaus mit Mängeln
42 Min.Folge vom 29.05.2021
Stacey und Doug haben zwei aktive Kinder und stressige Jobs, weshalb sie ein Strandhaus in den Outer Banks von North Carolina suchen, um einen Rückzugsort zum Entspannen und Energie tanken zu erschaffen. Ihr Traumhaus direkt am Wasser ist schnell gefunden. Allerdings muss das alte Haus von oben bis unten renoviert werden, damit die Familie einziehen kann. Als die Renovierungsarbeiten beginnen, stellen sie schnell fest, dass das Haus noch mehr Baustellen hat, als sie zunächst erwartet haben. Um das alte Haus auf Vordermann zu bringen, müssen alle mit anpacken.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.