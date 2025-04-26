Mein Haus am Strand
Folge vom 26.04.2025: Billig kostet doppelt
45 Min.Folge vom 26.04.2025
Eine Mutter, die ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnt, träumt davon, mehr Zeit mit ihren Kindern und Enkeln am Meer zu verbringen. Ihr in die Jahre gekommenes Ferienhaus in Ocean City, NJ, könnte der perfekte Ort dafür sein – doch bevor sie die Wellen genießen kann, muss sie ihre kreativen Fähigkeiten als pensionierte Kunstlehrerin nutzen, um dem Haus mit viel Liebe und Geschick neues Leben einzuhauchen.
