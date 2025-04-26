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Mein Haus am Strand

Schaumbad mit Meeresbrise

HGTVFolge vom 26.04.2025
Schaumbad mit Meeresbrise

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Mein Haus am Strand

Folge vom 26.04.2025: Schaumbad mit Meeresbrise

45 Min.Folge vom 26.04.2025

Ein verlobtes Paar aus Jacksonville ist bereit für ein neues gemeinsames Abenteuer an der Küste von North Hutchinson Island, Florida. Ihr Traumhaus soll ein ruhiger Rückzugsort mit einer persönlichen Note werden – doch die große Frage bleibt: Können sie es schaffen, die Immobilie nach ihren Vorstellungen zu renovieren, ohne ihr gesamtes Budget zu sprengen?

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