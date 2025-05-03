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Mein Haus am Strand

Eine leere Leinwand

HGTVFolge vom 03.05.2025
Eine leere Leinwand

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Mein Haus am Strand

Folge vom 03.05.2025: Eine leere Leinwand

45 Min.Folge vom 03.05.2025

Eine frisch verheiratete Innenarchitektin setzt ihre kreativen Fähigkeiten für ein ganz persönliches Projekt ein: die Verwandlung eines Strandhauses in einen stilvollen Rückzugsort. Mit Liebe zum Detail erschafft sie nicht nur ein gemütliches Zuhause für ihre Familie, sondern auch eine potenzielle Einnahmequelle – eine Investition in die Zukunft, die Charme und Funktionalität vereint.

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