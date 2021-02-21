Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Haus in Alaska

Wie in alten Zeiten

HGTVFolge vom 21.02.2021
Wie in alten Zeiten

Mein Haus in Alaska

Folge vom 21.02.2021: Wie in alten Zeiten

20 Min.Folge vom 21.02.2021

Shelly und Dave Waite waren schon oft in Alaska und kennen die Wildnis hier. Nun kehren sie zurück in ihr persönliches Paradies - und wollen für immer bleiben. Das Paar freut sich auf ein Leben in der Natur, doch bei ihrem zukünftigen Zuhause gehen die Vorstellungen weit auseinander. Ihr Makler Jason Trout, der seit zwanzig Jahren in Talkeetna lebt, wird die beiden bei der Haussuche unterstützen.

