Mein Haus in Alaska
Folge vom 21.02.2021: Wie in alten Zeiten
20 Min.Folge vom 21.02.2021
Shelly und Dave Waite waren schon oft in Alaska und kennen die Wildnis hier. Nun kehren sie zurück in ihr persönliches Paradies - und wollen für immer bleiben. Das Paar freut sich auf ein Leben in der Natur, doch bei ihrem zukünftigen Zuhause gehen die Vorstellungen weit auseinander. Ihr Makler Jason Trout, der seit zwanzig Jahren in Talkeetna lebt, wird die beiden bei der Haussuche unterstützen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.