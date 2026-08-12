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Mein Kleinstadt-Traumhaus

Rosa gegen Grün

sixxStaffel 7Folge 12vom 12.08.2026
Rosa gegen Grün

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Mein Kleinstadt-Traumhaus

Folge 12: Rosa gegen Grün

45 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6

Antinisha und ihre Tante Yulanda suchen ein Haus in Laurel. Erin und Ben finden das perfekte Heim und renovieren es. Die Profis streichen das Wohnzimmer dunkelblau und verschönern es mit Kunstwerken an den Wänden. Die Küche wird in ein anderes Zimmer verlegt und in Yolandas Lieblingsfarbe Grün eingerichtet. Das dunkle Schlafzimmer von Yulanda verwandelt sich in eine Wohlfühloase in Rosa. Die Handwerker richten zudem in der großen Ankleide ein Nähzimmer für Antinishas Tante ein.

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