Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 01.10.2017: Zsalynn und Christina
45 Min.Folge vom 01.10.2017Ab 12
Nach ihrer Magenbypass-OP kämpft Zsalynn darum, weiter Gewicht zu verlieren und gleichzeitig ihre Ehe zu retten. Die 44-Jährige wog früher über 270 Kilo, heute nur noch 136, und hat ihre Essgewohnheiten inzwischen im Griff. Doch Gatte Gareth lehnt Zsalynns Gewichtsverlust strikt ab, da er sich nur von extrem dicken Frauen sexuell angezogen fühlt. Auch Christina hat die Bürde ihrer lebensbedrohlichen 320 Kilo hinter sich gelassen und will nun ihr Traumgewicht von unter 110 Kilo erreichen. Doch das Ziel ist hoch gesteckt. Außerdem fürchtet sich die 24-Jährige vor ihrer nächsten OP, bei der Massen an überschüssiger Haut entfernt werden sollen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.