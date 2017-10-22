Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 22.10.2017: Chuck und Paula
44 Min.Folge vom 22.10.2017Ab 12
Vor der Magenbypass-OP wog Chuck rund 317 Kilo, nach dem Eingriff nahm er binnen eines Jahres 193 Kilo ab und ist von seinem Wunschgewicht nicht mehr weit entfernt. Der 46-Jährige wollte vor allem weiter abnehmen, um seine Ehe mit Nissa zu retten. Doch der Versuch ist gescheitert: Nissa hat die Scheidung vollzogen und das Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn erhalten. Seine Familie war Chucks Ein und Alles. Sie zu verlieren, bricht ihm das Herz. Trotzdem versucht er, sein Leben alleine auf die Reihe zu bekommen. Doch die Versuchung ist groß, aus Frust wieder zu Kalorienbomben zu greifen. Wird Chuck es trotzdem schaffen?
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.