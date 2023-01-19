Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 19.01.2023: Octavia und Aaron
88 Min.Folge vom 19.01.2023Ab 12
Als Octavia mit Dr. Nows Diätprogramm beginnt, hat die 300-Kilo-Frau statistisch gesehen nur noch etwa ein Jahr zu leben. Sie wird sofort in eine Klinik eingewiesen, wo sie rund 40 Kilo verliert. Doch kaum wieder zuhause, schnellt ihr Gewicht erneut nach oben. Dr. Now befürchtet, dass ihre Freundin Nichelle sie regelrecht mästet und weist Octavia eine Pflegerin zu, die nun für sie kocht. Als Octavia wieder zunimmt, ist klar, dass Nichelle sie heimlich füttert. Der Adipositas-Experte gibt ihr eine letzte Chance. Wird Octavia es schaffen, die nötigen Kilos zu verlieren, um zur Magen-OP zugelassen zu werden?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.