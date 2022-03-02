Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 02.03.2022: Brianne und Annjeanette
89 Min.Folge vom 02.03.2022Ab 12
Brianne läuft die Zeit davon. Die 30-Jährige wiegt 337 Kilo und weiß, dass sie ihr Leben schnell umkrempeln muss, wenn sie nicht an ihrem Übergewicht sterben will. Um am Adipositas-Programm von Dr. Now teilzunehmen, muss Brianne nach Houston ziehen. In Texas hoffte sie, auch die kaputte Beziehung zu ihrer Mutter kitten zu können. Doch zunächst sollen 55 Kilo innerhalb von zwei Monaten runter. Wenn sie diese Hürde schafft, wird Dr. Now sie zur Magenverkleinerungs-OP zulassen. Aber auch die wird langfristig nichts bringen, wenn sich Brianne nicht den psychischen Ursachen ihrer Fettleibigkeit stellt.
