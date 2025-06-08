Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 08.06.2025: Isaac und Irene
88 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12
Nachdem Isaac sein Studium wegen seiner kranken Mutter aufgab, war er nur noch zuhause und futterte. Erst als sich sein Lymphödem entzündete und er ins Koma fiel, merkte Isaac, dass ihn das Essen umbringt. Mit fast 300 Kilo musste der 23-Jährige sein Leben sofort umkrempeln. Er befolgte die strenge Diät und den Trainingsplan von Dr. Now auf optimale Weise, doch dann musste seine Mom wieder zur Chemotherapie, bevor Isaac zur rettenden Magen-OP zugelassen werden konnte. Bei der extrem übergewichtigen Patientin Irene schien die Hoffnung schon verloren, doch ihr beharrliches Vorgehen zahlt sich schließlich aus.
