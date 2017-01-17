Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 17.01.2017: Nikki
45 Min.Folge vom 17.01.2017Ab 12
Nikki Webster aus Little Rock, Arkansas, kann ihren Beruf als Kostümbildnerin kaum mehr ausüben. Mit fast 300 Kilo hat die 33-Jährige ein Gewicht erreicht, das lebensbedrohlich ist. Schon als Kind aß Nikki heimlich und stopfte alles in sich hinein, was sie kriegen konnte. Ihre Eltern versuchten, die Esssucht zu kontrollieren, doch alle Maßnahmen schlugen fehl. Nikki wurde immer dicker, trug schon als Kind Kleider in Erwachsenengröße und brachte in der Highschool 135 Kilo auf die Waage. Inzwischen ist sie durch ihre Fettleibigkeit fast ans Bett gefesselt. Die einzige Lösung für Nikki ist eine Magen-Bypass-OP. Wird sie das Risiko eingehen?
