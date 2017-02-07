Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 07.02.2017: Brittani
45 Min.Folge vom 07.02.2017Ab 12
Die 32-jährige Brittani Fulfer aus Tualatin, Oregon, schämt sich für ihr Gewicht und geht nur noch selten vor die Tür. Als Kind wurde sie über Jahre sexuell missbraucht. Sie fühlte sich schutzlos und begann heimlich Süßigkeiten in sich hineinzustopfen, denn Essen gab ihr Sicherheit. Mittlerweile wiegt sie über 270 Kilo und weiß, dass sie etwas verändern muss. Ehemann Bill möchte eine Familie gründen, doch durch Brittanis Gewicht und ihrer eingeschränkten Beweglichkeit konnten die beiden bisher nicht mal die Hochzeitsnacht vollziehen. Wenn die junge Frau sich nicht bald einer Operation unterzieht, wird sich der Traum von einer eigenen Familie nie erfüllen.
