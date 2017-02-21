Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 21.02.2017: June
44 Min.Folge vom 21.02.2017Ab 12
Für die 44-jährige June McCarney aus League City, Texas, sind die eigenen vier Wände zu einem Gefängnis geworden. Mit über 270 Kilogramm ist sie zu schwer, um noch einen Fuß vor die Tür zu setzen. June hat vier Kinder und mit jeder Schwangerschaft nahm sie weitere Pfunde zu. Ab 180 Kilo wurde alles schwieriger und June bekam ernsthafte Gesundheitsprobleme. Als sie vor vier Jahren ihren Sohn verlor, gerät ihre Fettsucht völlig außer Kontrolle. Essen wird zu einer Droge, die Junes Körper an den Rand seiner Belastung bringt. Auch ihre Beziehung steht mittlerweile auf dem Spiel. Wenn June sich jetzt nicht helfen lässt, verliert sie nicht nur ihre Kinder, sondern auch die Liebe ihres Lebens.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
