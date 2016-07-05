Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 05.07.2016: Amber
44 Min.Folge vom 05.07.2016Ab 12
Schon als Kind war Amber sehr dick. In der Highschool kletterte ihr Gewicht auf 180 Kilo, auf dem College brachte sie 270 Kilo auf die Waage. Sie brach ihre Schulausbildung ab und zog wieder ins Haus ihrer Eltern. - Ein Schritt, der für sie persönliches Versagen bedeutete. Jetzt, im Alter von 23 hat Amber große Angst bald an ihrer Fettleibigkeit zu sterben. Deshalb entschließt sie sich zu einer chirurgischen Gewichtsreduktion bei einem Spezialisten in Houston. Nach der erfolgreichen OP muss die junge Frau lernen, selbstständig zu werden: Sie lernt wieder Auto zu fahren, geht alleine Einkaufen, treibt Sport. Und endlich fühlt sie sich stark genug, auf eigenen Beinen zu stehen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.