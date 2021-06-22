Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 22.06.2021: Melissa M
89 Min.Folge vom 22.06.2021Ab 12
Melissa Marescot aus Sunrise, Florida, will der Realität nicht mehr ins Auge sehen: Die 36-Jährige wiegt bei einer Körpergröße von knapp 1,50 m fast 269 Kilo. Etwa das Sechsfache ihres Normalgewichts. Herz und Lunge sind sehr stark belastet, Atmung und Durchblutung extrem beeinträchtigt. Eine simple Erkältung kann für Melissa zum Tod führen. Ihre Lebenserwartung beträgt nicht einmal 50 Jahre, da ihre Organe schnell versagen können. Der Adipositas-Experte Dr. Now muss Melissa schonungslos die Wahrheit sagen, denn nur, wenn sie sofort mit dem Abnehmen beginnt, hat sie eine Chance.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
