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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Salzstube", Bad Staffelstein

Kabel EinsFolge vom 29.11.2020
"Salzstube", Bad Staffelstein

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Folge vom 29.11.2020: "Salzstube", Bad Staffelstein

44 Min.Folge vom 29.11.2020Ab 6

Heute geht es weiter in den schönen Kurort Bad Staffelstein in die "Salzstube". Gastgeber Piotr Mejsner (52), oder auch Peter genannt, bietet hier seinen Gästen fränkische Speisen. Sein Koch scheut aber auch keine Experimente europäischer Gerichte. Reicht es für den goldenen Teller?

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