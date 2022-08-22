Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Rosséo", Innsbruck

Kabel EinsFolge vom 22.08.2022
"Rosséo", Innsbruck

"Rosséo", InnsbruckJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 22.08.2022: "Rosséo", Innsbruck

45 Min.Folge vom 22.08.2022Ab 12

Am zweiten Tag der Woche empfängt Jörg Tschoner mit seinem Restaurant "Rosséo" seine Gäste. Hier steht alles im Zeichen guter Weine und ausgiebiger Weihnachtsdeko. Das Konzept des Ladens: Eine Kombination aus Café-Bar und Restaurant mit mediterraner, italienischer und österreichischer Küche. Die Erwartungen seiner Mitstreiter sind auch am zweiten Tag hoch.

Alle verfügbaren Folgen