Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 11.09.2019: Wochenmitte im "Nanebi!"
44 Min.Folge vom 11.09.2019Ab 6
Zur Wochenmitte geht es hoch hinaus. Das "Restaurant Nanebi" befindet sich auf einem Berggipfel. Dort erwartet Jindrich Kafka Promi-Koch Mike Süsser. Überzeugen möchte Jindrich nicht nur mit einem spektakulären Ausblick und schönem Ambiente, sondern auch mit besonders schmackhaften Speisen. Reicht es für den goldenen Teller?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
6
