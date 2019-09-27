Schlechter Tag im "Sommerkeller"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 27.09.2019: Schlechter Tag im "Sommerkeller"
44 Min.Folge vom 27.09.2019Ab 6
Das große Finale des Biergarten-Spezials steigt heute in Affing's "Waldbiergarten Sommerkeller". Walter Fischer empfängt Promikoch Mike Süsser am Freitag in seinem wunderbar gelegenen Biergarten zum letzten Wettkampftag. Kann das Konzept von Walter und seinem Team heute überzeugen? Holen sie den goldenen Teller?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins