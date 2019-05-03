Grande Finale im "Taverne beim Baron"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.05.2019: Grande Finale im "Taverne beim Baron"
45 Min.Folge vom 03.05.2019Ab 6
Zum Finale lädt Ernesto in seine "Taverne beim Baron" ein. Ein echtes Stück Italien in Luxemburg. Durch frische Produkte und einem ganz speziellen Konzept möchte er seine Kontrahenten überzeugen. Mike Süsser und die anderen Gastronomen erwartet ein ganz besonderer Ausflug in den Süden. Reicht es für den Sieg?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins