Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Stellwerk 13", Eppelborn
44 Min.Ab 6
Diese Woche geht's ins schöne Saarland mit einem Burger-Spezial. Den Auftakt bestreiten Julian und sein "Stellwerk 13". Hier genießen die Gäste kreative Burger-Kreationen in coolem Ambiente. 08/15 Burger sucht man im schicken Backsteingebäude vergebens. Geht es für Julian und sein Stellwerk mit Volldampf in Richtung goldener Teller?
