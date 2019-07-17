Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 17.07.2019: "Morattina", Tutzing
44 Min.Folge vom 17.07.2019Ab 6
Halbzeit im Fünfseenland: Heute lädt Dafne D'Amato (26) ins "Morattina" ein. Direkt am malerischen Golfplatz Tutzing gelegen, genießen die Gäste gehobene, italienische Küche. Kann die junge Restaurantleiterin mit ihrem Konzept bei unserem Profi Mike Süsser punkten und den Wochensieg einfahren?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
