Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Die "Comedy Hall" ist ein Verzehrtheater
44 Min.Ab 6
Die "Comedy Hall" bietet seinen Gästen neben guter Unterhaltung hessische Küche. Aber mit einem interessanten neumodischen Twist! Dabei spielen regionale und frische Zutaten eine große Rolle. Bringt die Show und v. a. das Essen die Konkurrenz zum Lachen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins