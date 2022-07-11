Gehobene Küche im "Der Holzpoldl", Neulichtenberg Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 11.07.2022: Gehobene Küche im "Der Holzpoldl", Neulichtenberg
Heimspiel für Mike Süsser. Seit einigen Jahren lebt der Profikoch in Oberösterreich. Diese Woche ist er für fünf Tage in seiner neuen Wahlheimat. Der Startschuss fällt bei dem vier Hauben Koch Manuel. In seinem Fine Dining Restaurant "holzpoldl" legt er die kulinarische Latte für die Woche richtig hoch an.
