Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.11.2023: Pizza, Pasta & Amore im "Vittoria Gatti"
44 Min.Folge vom 21.11.2023Ab 12
Pizza, Pasta & Amore erwartet die Gäste im "Vittoria Gatti" in Neuperlach. Inhaber Zoran ist zwar selbst gebürtiger Kroate, aber ein großer Fan der italienischen Küche. Er ist überzeugt, dass seine Köche die italienischen Klassiker wie Spaghetti Carbonara perfekt beherrschen. Auch die moderne Einrichtung und das schicke Ambiente können sich sehen lassen. Reicht das für den Sieg?
