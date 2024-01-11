Verwöhnung mit gehobener französischer Küche im "GG - Restaurant & Vinothek" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 11.01.2024: Verwöhnung mit gehobener französischer Küche im "GG - Restaurant & Vinothek"
44 Min.Folge vom 11.01.2024Ab 12
Torsten möchte seine Gäste am Donnerstag im "GG - Restaurant & Vinothek" mit gehobener französischer Küche verwöhnen. Unterstützung erhält er dabei von seiner Frau und seinem Sohn. Das Familiengespann arbeitet mit modernen Interpretationen von klassischen Gerichten. Kommt das bei den Gästen gut an?
