Kabel EinsFolge vom 10.11.2025
Folge vom 10.11.2025: Den Wochenstart an der Mosel macht "THULLs Restaurant" in Neumagen-Dhron

45 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Zum Wochenauftakt an der Mosel geht es los in "THULLs Restaurant" in Neumagen-Dhron. Gastgeber Udo Thull führt den Familienbetrieb direkt am Moselufer und serviert mit Küchenchef Ioan regionale Klassiker und saisonale Spezialitäten. In gemütlicher Atmosphäre zwischen Weinfässern sollen die Gäste den Charme des ältesten Weinortes Deutschlands genießen.

