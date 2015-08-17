Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Kabel EinsFolge vom 17.08.2015
44 Min.Folge vom 17.08.2015Ab 6

Das Jury-Team rund um Koch-Profi Martin Baudrexel ist in München unterwegs, um die besten Gerichte der Stadt zu finden. Heute gesucht: Die beste Pasta Münchens! Wird der alteingesessene Franco mit langjähriger Erfahrung und seiner handgemachten Pasta im "Anema e Core" gegen die Pasta aus extra dünnem Teig der "Osteria da Antonio" punkten? Oder kommt vielleicht doch Thomas' Pasta des "Solo Pizzas" besser an, die im Parmesanlaib geschwenkt wird?

